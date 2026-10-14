Beşiktaş’ın kaptanından ‘mütevazı’ tercih! Orkun Kökçü lüks tutkusuna saatiyle meydan okudu…

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yeşil sahalarda sergilediği performansın yanı sıra saha dışındaki tercihleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.
Milyonlarca liralık saatlerin futbol dünyasında sıkça gündeme geldiği günümüzde Kökçü'nün tercihi, yüksek kazancına rağmen gösterişten uzak duruşuyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde arabasında taraftarlara imza dağıtırken görüntülenen başarılı futbolcunun kolundaki saat de gözlerden kaçmadı.
Futbolseverlerin dikkatini çeken modelin fiyatı, yıldız ismin kazancıyla karşılaştırıldığında ortaya dikkat çekici bir tablo çıkardı.
Lüks saatlerin ön planda olduğu futbol dünyasında Orkun Kökçü'nün kolundaki modelin resmi satış fiyatının yaklaşık 400 dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Yıllık milyonlarca Euro kazanan futbolcunun bu tercihi, pahalı aksesuarlarla gösteriş yapmayı tercih etmeyen isimler arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.
Kökçü, saatini kendi tarzına uygun şekilde siyah-beyaz bir kordonla kombinleyerek Beşiktaş'a olan bağlılığını da aksesuarına yansıttı. Siyah-beyaz renklerin ön plana çıktığı bu seçim, yıldız futbolcunun kişisel zevkini ve takımının renklerine duyduğu bağlılığı bir araya getirdi.
ORKUN KÖKÇÜ KİMDİR?
29 Aralık 2000 tarihinde Hollanda'nın Haarlem kentinde dünyaya gelen Orkun Kökçü, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur.
Futbol altyapısını Hollanda'da alan ve Feyenoord kulübünde sergilediği performansla genç yaşta kaptanlığa kadar yükselen yetenekli oyuncu, Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimleri arasında yer almıştır.
Sahadaki yüksek oyun zekası, liderlik nitelikleri ve pas kalitesiyle öne çıkan Kökçü, milli takım ve kulüp düzeyindeki başarılarının yanı sıra saha dışındaki örnek ve alçakgönüllü yaşam tarzıyla da takdir toplamaktadır.