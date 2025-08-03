Beste Açar’a 1 aylık sosyal medya tedbiri

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu. Beste Açar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'anma konserleri' adı altında babası Kayahan'ın şarkıları söylenirken, orkestra şefinin İpek Açar Kömürcü'nün yeni eşi Alper Kömürcü'nün olmasını eleştirdi. Diğer sahne işlerinde bu durumun olabileceğini ancak Kayahan konserlerinde İpek'in başka orkestra şefiyle çalışmasının babası ve kendisini mutlu edeceğini ifade ederek sahnedeki görüntülerin kendisini iyi hissettirmediğini dile getirdi.

Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. İpek Açar Kömürcü eşiyle birlikte mahkemeye sundukları dilekçede Beste Açar'ın kendilerini hedef aldığını, kullandığı dil yüzünden rahatsız hissettiklerini ifade etti. Birlikte çalıştıklarını, işlerinden ötürü müzik organizasyonlarında yer almalarının doğal olduğunu dile getirdi.

HAKARET EDEMEYECEK

İstanbul Aile Mahkemesi'nin tedbir talebini değerlendirmesinin ardından çiftin isteği yerinde bulundu. Beste Açar hakkında İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı. Beste Açar, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacak.