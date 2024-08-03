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Giriş Tarihi: 4.8.2024

Beste geri adım atmadı eşinin soyadını sildi

Kayahan’ın kızı Beste Açar, 2022’de evlendiği Evren Bölek’in eski eşine olan nafaka borcu yüzünden ayrılık kararı aldı. Ancak eşi boşanmak istemedi. Bölek’in tüm ısrarına rağmen boşanmakta kararlı olan Açar, eşinin soyadını tüm hesaplarından sildi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Beste geri adım atmadı eşinin soyadını sildi
HER YOLU DENEDİ
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü bir türlü gülmüyor! Üçüncü evliliğini 2022 yılında Evren Bölek ile yapan Açar, sıkıntılı günler yaşıyor. Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemeyince icralık olmuştu.




Açar, eve haciz gelince önce borcu ödemiş, ardından da ayrılık kararı almıştı. Bölek, eşini boşanmaktan vazgeçirmek için her yolu denedi. Duygusal mesajlar paylaşıp Açar'ın gönlünü almaya çalıştı. Boşanmakta kararlı olduğunu belirten Açar, sosyal medya hesaplarından Bölek soyadını sildi.
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Beste geri adım atmadı eşinin soyadını sildi
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