Beste geri adım atmadı eşinin soyadını sildi

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın yüzü bir türlü gülmüyor! Üçüncü evliliğini 2022 yılında Evren Bölek ile yapan Açar, sıkıntılı günler yaşıyor. Bölek, eski eşi Ece Taşkın'a olan nafaka borcunu ödemeyince icralık olmuştu.Açar, eve haciz gelince önce borcu ödemiş, ardından da ayrılık kararı almıştı. Bölek, eşini boşanmaktan vazgeçirmek için her yolu denedi. Duygusal mesajlar paylaşıp Açar'ın gönlünü almaya çalıştı. Boşanmakta kararlı olduğunu belirten Açar, sosyal medya hesaplarından Bölek soyadını sildi.