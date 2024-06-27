Beyaz perdenin ‘milli kahramanı’ydı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve sinemaya kazandırdığı karakterlerle kültür dünyamızda eşine az rastlanır bir yer edinen Cüneyt Arkın'ın, vefatının üzerinden iki yıl geçti. Canlandırdığı her bir tarihi şahsiyetle, milli kahramanlarımızın gelecek nesillere aktarılmasında başat rol oynayan efsane sanatçı, bu alanda bir ekolün oluşmasında da öncü oldu. Zehir tacirlerini kovalayan gözü kara bir komiser, aşkı uğruna her bedeli ödemeye hazır bir gönül insanı, mazlumların hakkını savunan yiğit bir dava adamı... Topluma örnek olan nice karakterle karşımıza çıkan ve bugün dahi filmleri ilk günkü heyecanıyla izlenen Cüneyt Arkın, gerçek bir sanat adamı olarak, milli hafızada hep yaşayacak...Gerçek ismi Fahrettin Cüreklibatır olan sanatçı, Hacı Yakup ile Halise Cüreklibatır çiftinin çocuğu olarak, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde hayata gözlerini açtı. Esas mesleği doktorluk olan ünlü sanatçı, ihtisasını İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptı. 1962 yılında mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda, çeşitli dergilerde şiir ve hikaye denemeleri yayınlandı.Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı 1963 yapımı 'Şafak Bekçileri' filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Aynı yıl Artist dergisinin yarışmasında birinci olan sanatçı, Halit Refiğ'in teklifi üzerine 1964'te 'Gurbet Kuşları' adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ülkü Erakalın'ın yönettiği 1964 yapımı 'Gözleri Ömre Bedel' filminin finalindeki kavga sahnesi kariyerini başka bir noktaya taşıdı. Arkın, sinemadaki ilk iki yılında 30 kadar filmde rol aldı. Bir süre duygusal-romantik jön karakterlerini canlandıran sanatçı, Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.Tarihi karakterle hayat vermeye başlayan Arkın, daha önce Türk sinemasında denenmiş bir yöntemi başarıyla sahneledi. Bu alanda öncü oldu. Sanatçı, 1969 yapımı 'İnsanlar Yaşadıkça' filmiyle 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Erkek Oyuncu ödülünün de sahibi oldu. Unutulmaz oyuncu Arkın, 1976'da 'Mağlup Edilemeyenler' filmiyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü, 36. Antalya Altın Portakal Festivali ve 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı, 2013'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014'te çekilen 'Gulyabani' filminde rol aldı. Fikirleri ve düşünceleriyle kendi dönemini ve sonraki nesilleri etkilemesini bilen Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşama veda etti.