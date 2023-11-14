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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Beyoğlu Ailesi’nin ihtişamlı ama sırlarla dolu hayatı

Aşk ve entrika dolu hikayesiyle sezonun en iddialı dizilerinden biri olan ‘Altın Kafes’ten ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Beyoğlu Ailesi’nin ihtişamlı ama sırlarla dolu hayatı
Atv'nin, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes', yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu bir dünyanın kapılarını aralayacak olan dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in yer aldığı 'Altın Kafes', Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatını izleyiciler ile buluşturacak.




ZORLU SINAVLARLA BÜYÜK BİR AŞK ÖYKÜSÜ
Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu Ailesi'nin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan dizi, yıldız isimlerden oluşan kadrosu ve entrikalarla örtülü hikayesiyle sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.
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Beyoğlu Ailesi’nin ihtişamlı ama sırlarla dolu hayatı
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