Beyoğlu Ailesi’nin ihtişamlı hayatı 3 Aralık’ta başlıyor

atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Rahşan Çiğdem İnan'ın senaryosunu yazdığı, Cem Akyoldaş'ın yönettiği dizi, 3 Aralık'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan dizide izleyici Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak. Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu Ailesi'nde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes', aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.