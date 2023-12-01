Beyoncé herkesi şaşırttı! Kızı için tüm kameraları yok saydı ve...

11 yaşındaki Blue Ivy, büyük yıldızların da boy gösterdiği Londra'daki konserde annesiyle birlikte kameralara poz verdi. Şık, tek omuzlu bir elbiseyle görülen Blue Ivy, annesinin kendisine sarıldığı anlarda kalp ısıtan anlarıyla gündem oldu.
Beyoncé'nin Blue Ivy'nın omuzlarını ovuşturduğu ve kızına üşüyüp üşümediğini sorduğu anlarda nerede olursa olsun "önce anne" olduğuna dair güçlü bir izlenim oluştu.
Kızının yanından üşüdüğünü anlayınca muhtemel olarak sıcak tutacak bir şeyler getirmek için hemen ayrılan yıldız, birçok insanın dikkatini çeken bu davranışıyla alkış topladı.
Beyoncé'nin annesi Tina Knowles ise bu anları, kalp ısıtan "gözyaşlarına boğulduğunu" söyleyerek paylaştı.
Filminin teaserında Beyoncé, kızının sahneye çıkma fikrine çok sıcak bakmadığını söylese de Blue Ivy için bu karar, gerçekleşmedi.
Filmde binlerce kişinin önünde performans sergilemenin 11 yaşındaki bir çocuğa göre olmadığını söyleyen Beyoncé, her ne kadar kızını düşünse de, sahnede yeteneğiyle göz doldurması sonucunda dikkatleri üzerine geçti.