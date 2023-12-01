Beyoncé herkesi şaşırttı! Kızı için tüm kameraları yok saydı ve...

Beyoncé'nin Blue Ivy'nın omuzlarını ovuşturduğu ve kızına üşüyüp üşümediğini sorduğu anlarda nerede olursa olsun "önce anne" olduğuna dair güçlü bir izlenim oluştu.

Kızının yanından üşüdüğünü anlayınca muhtemel olarak sıcak tutacak bir şeyler getirmek için hemen ayrılan yıldız, birçok insanın dikkatini çeken bu davranışıyla alkış topladı.

Beyoncé'nin annesi Tina Knowles ise bu anları, kalp ısıtan "gözyaşlarına boğulduğunu" söyleyerek paylaştı.