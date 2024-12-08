Bir babanın kendisiyle hesaplaşması

Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta vizyona girecek.Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı filmde Kerem Alışık başrolde oynuyor. Alışık filmde alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan dışarıdan sert ve inatçı gibi gözüken fakat özünde şefkatli olan 'Sadık'ı canlandırıyor. Aile ilişkileri, değerlerimiz ve yaşam mücadelelerini anlatan, seyirciye iç hesaplaşması yaşatacak olan filmde Alışık'a Hande Soral ve Şenay Gürler eşlik ediyor. 'Akıldan Kalbe', yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.