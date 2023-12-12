BEŞyıldır şehir şehir gezerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan Rotahane'nin, 63. durağı Antalya oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve Bilge Kuru ev sahipliğindeki turun ilk günkü rotası; Hadrian Kapısı, Şehzade Korkut Camii, Kaleiçi evleri ve Yivli Minare, Side Antik Kenti ve Apollon Tapınağı oldu.Ziyaretçiler, 2'inci günde ise; Aspendos Antik Tiyatro, Düden Şelalesi ve Phaselis Antik Kenti gezdiler. Rotahane ekibine Sinan Akçıl ve Özgür Özgülgün de eşlik etti. Akçıl, Aspendos Antik Tiyatro'da özel piyano eşliğinde şarkılar söyleyerek güne renk kattı.Tüm misafirlerle birlikte 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını söyleyen Akçıl, keyifli anlar yaşattı. Türkler'in ülkelerini daha çok gezmeleri için böyle bir proje gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, sonraki duraklarının ise Samsun ve Sinop olacağını belirtti.