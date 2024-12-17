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Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:56 Son Güncelleme: 17.12.2024 12:06

Bir dönemin ‘Can Ayşecik’iydi! O şimdi evli, mutlu, çocuklu! Ecem Kanun güzelliğiyle mest etti

Henüz 7 yaşındayken başrol oynadığı ‘Can Ayşecik’ dizisiyle şöhret basamaklarını adım adım tırmanan çocuk oyuncu, artık genç bir kadın oldu. Mavi gözleriyle izleyiciyi kendine hayran bırakan Ecem Kanun şimdilerde sosyal medyanın yıldızı haline geldi. Magazin gündeminin kalbine oturan küçük yıldız bakın şimdi nasıl görünüyor?

Bir dönemin ‘Can Ayşecik’iydi! O şimdi evli, mutlu, çocuklu! Ecem Kanun güzelliğiyle mest etti

90'lı yıllara damga vuran televizyon dizisi 'Can Ayşecik'te baş rol oynayan küçük yıldız, şimdilerde güzeller güzeli bir kadın oldu.

Bir dönemin aranan çocuk oyuncularından olan Ecem kanun, artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

7 YAŞINDA ŞÖHRET OLDU

7 yaşında başladığı oyunculuk kariyerine artık devam etmeyen Ecem Kanun, döneminin en ünlü çocuk yıldızıydı.

Oyunculuk performansıyla göz dolduran Kanun, mavi gözleriyle adeta herkesi ekran başına kitliyordu.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

1991 yılında doğan Ecem Kanun, güzelliği ile herkesi mest ediyor.

Mavi gözlü ve sarı saçlı Kanun'u görenler "Hiç değişmemiş" "Hala çok güzel" yorumlarında bulunuyor.

EVLİ, MUTLU, ÇOCUKLU

Ecem Kanun sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

31 yaşında evlenen Kanun'un şu an kendisi gibi güzeller güzeli bir kızı var.

Ailesiyle sık sık seyahat yapan Ecem Kanun, o anları Instagram üzerinden paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Bir dönemin ‘Can Ayşecik’iydi! O şimdi evli, mutlu, çocuklu! Ecem Kanun güzelliğiyle mest etti
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