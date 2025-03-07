Bir Gece Masalı” YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti!

KUTLAMA PASTASINI BİRLİKTE KESTİLER

Dizinin ekibi, bu büyük başarıyı sette kutlamak için bir araya geldi. "Bir Gece Masalı" ekibi ve başrol oyuncuları YouTube kanalının 1 milyon aboneye ulaşmasını pastası keserek kutladı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran "Bir Gece Masalı" ekibi objektiflere birlikte poz verdi.

Deniz ve Coşkun bu başarıyı sadece izleyicilerine değil, aynı zamanda projede emeği geçen tüm ekip üyelerine de borçlu olduklarını vurgulayarak dizinin severlerine teşekkür ettiler…