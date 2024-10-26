Bir Gece Masalı’na Cannes’da büyük ilgi

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır süregelen birinciliğini elden bırakmayan ATV, yayınladığı dizilerle tüm dünyanın ilgi gösterdiği Cannes'da düzenlenen Mipcom Fuarı'nda içerik alıcılarıyla bir araya geldi. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir Gece Masalı', Türkiye'den sonra tüm dünyanın gözdesi olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Mipcom Fuarı'ndaki ATV standını ziyaret eden sevilen oyuncular, katılımcıların ve yabancı basının yoğun ilgisiyle karşılaştı."The Nightfall" adıyla dünyaya tanıtılan 'Bir Gece Masalı' için Cannes'da özel bir lansman yemeği düzenlendi. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra atv Genel Müdürü Ali Türkarslan, atv Genel Müdür Yardımcıları Dilaver Kıvrak ve Oskay Alptürk, atv İçerik Satış Müdürü Müge Akar geceye ev sahipliği yaptı. Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgelerinden birçok yöneticinin katıldığı gecede Mipcom'a özel olarak hazırlanan fragmanı alıcılarıyla buluştu.