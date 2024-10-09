‘Bir Gece Masalı’nda meraklı bekleyiş

Salı günü atv ekranlarında 6'ncı bölümüyle izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan altıncı bölümüyle sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Son bölümde Mahir, Sıla ve ailesini korumak için bir karar verir.Bu karar Canfeza'yı derin bir üzüntüye sokar. Sıla ile formaliteden nişanlanmayı teklif eder. Cabir Ağa'yı oylayıp Sıla'yı yurt dışında çıkarma planı yaparlar. Ama Afet Hanım'ın amacı Sıla ile iş birliği yapıp gerçekten evlendirmektir. Canfeza'yı bunun bir kurmaca olduğuna Mahir zar zor ikna eder. Selim ise Canfeza'nın peşindedir. O da Afet ile bir anlaşma yapar; Canfeza'yı alacaktır. Cabir'in hem Mahir'i hem Sıla'yı öldüreceğini söyleyen Afet Hanım, Canfeza'yı gitmeye ikna eder. Fakat asıl amacı bir daha geri dönmemesi için onu Selim'e teslim etmektir.