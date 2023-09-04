Bir gecede altüst olur her şey

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecektir. atv 20.00Gülsoy ailesinin en büyük oğludur. Yurt dışında eğitim almış, özgür ruhlu, kibar, ölçülü, dürüst ve adaletlidir. Ancak karşısındaki kişi haddini aşınca da son derece tavizsiz biridir.Gülsoy ailesinin gelini dinç, bakımlı, eğitimli ve güzel bir kadındır. Kocası Ahmet'i genç yaşta kaybetmiş ve bir daha evlenmemiştir. Çocukları içinde en çok büyük oğlu Ateş'in yeri ayrıdır.Gülsoy ailesinin en küçük oğludur. Uçarı, deli dolu, ayakları asla yere basmayan, kendini dedesi Ömer'e kanıtlayabilmek için elinden ne gelirse yapmaya çalışan eğlenceli biridir.Feraye, Kapadokya'da yaşayan dünyalar güzeli bir kızdır. Yaman'la çocuklukları beraber geçmiştir. İkisinin de ortak noktası anne sevgisini yaşayamayan çocuklar olmalarıdır.Gülsoy ailesinin ortanca oğludur. Yaman, kardeşi Okan'la beraber anneleri için hep ikinci planda kalmıştır. Ailesinden sevgi görmemesine rağmen, sevdikleri için her şeyi göze alabilen, heyecanlı, romantik biridir.Feraye'nin üvey annesidir. Kimsesiz büyüyen Cemile, yanlış bir adama aşık olup terk edilince yeni doğan kızı ile zorlu bir hayat mücadelesi içinde yaşamak zorunda kalmıştır. Kontrolcü, hırslı ve kurnaz biridir.