Bir haftalık albümün klibini 82 bin kişi izledi

TÜRK halk müziğinin önde gelen isimlerinden, pek çok sanatçının yetişmesinde emeği, katkısı bulunan sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak'ın yeni albümü kısa bir süre önce tüm dijital platformlarda yerini aldı. 'Aşka Sebep' adlı albümde tamamı kendisine ait türkülerin yanı sıra bir de Yunus Emre şiirinden bestelediği 'Bir Nefes' daha bulunuyor. Parlak yeni albümü için "Nicedir gönlümüzde biriken havaları yeni bir albüm olarak sizlerle paylaşamamıştık. Bu son albümde deyiş, Nefes, Gurbet ve Sevda türküleri var" dedi. Albümdeki 'Ay Dağlar' adlı türküye çekilen ilk klibi ise bir haftada 82 bin kişi izledi. Müzik dünyasının Erol Hoca'sı Parlak'ın yirmi beşinci albümü olan 'Aşka Sebep' bir hafta önce müzik severlerin beğenisine sunularak dijital platformlarda yerini aldı. Yeni albümün ilk klibi ise 'Ay Dağlar' adlı türküye çekildi ve klip bir haftada 82 bin kişi tarafından izlendi.