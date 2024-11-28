‘Bir kadının gözünden şiddeti anlattım’

Türk sinemasının en sert filmlerinden biri olan 'Barda'yı 17 yıl sonra günümüz gerçekleriyle yeniden yorumlayan 'Barda' filmi ekibi, gala gecesinde bir araya geldi. "Bir kadının gözünden şiddet filmi izlemeniz, farklı bir bakış açısı elde etmenizi sağlayacak" diyen filmin yönetmeni Hande Türkel, şöyle konuştu: "Bugün başıma bir şey gelmedi ama iki gün sonra gelebilir. Bunun korkusu var üzerimde. Her gün eve tek başıma yürürken çeşitli senaryolar kuruyorum. Asansöre bir erkekle bindiğimde, elimde sıkıca anahtarımı tutuyorum."Galaya katılanlar arasında Özge Özpirinççi de vardı. Yoğun şekilde çalıştığını söyleyen oyuncu "Sette kızım Mercan'ı çok özlüyorum" diye konuştu.