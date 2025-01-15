Bir kaza değiştirir her şeyi

ATV'NİN yeni dizisi Kardelenler için geri sayım başladı! Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar'ın oynadığı dizinin yeni tanıtımı yayınlandı.

YETİMHANEDEN ZENGİNLİĞE...

Kardelenler'in üçüncü tanıtımı; hikayenin derinliklerine dair ipuçları verdi. Dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak. Talihsiz olay sonrası yetimhaneye verilen kardeşler, kendilerini zengin bir hayat içinde bulacak.