Bir kaza tüm aileyi birleştiriyor

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur.Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır. O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.68 yaşında, sabırlı ve kanaatkar bir kadındır. Onun dünyasında ailesi her şeyden önce gelir; eşi ve beş çocuğunun mutluluğu, onun yaşamındaki en büyük amaçtır.Korkmaz ailesinin damadı, Menekşe'nin kocası… Şık giyinen, lüks zevkleri olan bir adamdır. Dışarıdan bakıldığında bir adamda olması gereken tüm özellikler ondaymış gibi gözükür. Fakat kibir, Koray'ın gerçek kimliğinin ta kendisidir.Zenginliğin büyüsüne kapılmış, dilinden parayı düşürmeyen bir kadındır. Yıllar içinde kendi benliğini, fikirlerini kaybetmiş; kocasının etrafında pervane olmuştur. Menekşe'nin hayatı elleriyle ördüğü bir hapishaneden ibarettir.Çocuk gibi coşkulu ve hayat dolu bir adam... İşleri kendi çıkarına döndürmeye bayılır, üçkağıtçı bir zekaya sahiptir. Öyle tatlı dillidir ki, insanın içini ısıtan sözlerle yılanı deliğinden çıkarabilir.