Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila Güneş’in velayetini alıyor!

Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır.
Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister. Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur.
Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir.
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Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.