Bir Küçük Gün Işığı’nda Dila Güneş’in velayetini alıyor!

Elif ise çaresizdir. Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar. Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir.

Bir Küçük Gün Işığı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben Güneş'siz yapamam!" | Video

Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir. Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur.