‘Bir oyuncu için ikiz oynamak büyük lüks’

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan gibi isimlerin rol aldığı 'Efsane' filminin galası yapıldı. 3 bin kişi katıldığı galada her salondan kahkaha sesleri duyuldu. Büyük ilgi gören 'Efsane'de 'Sadık' ve 'Özgür' adındaki ikizlere hayat veren Ahmet Kural, "Güzel bir film çektik.Asıl efsane Serdar abi. Bizim için Serdar Gökhan efsane bir isimdir. Yapımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir oyuncu için ikiz oynamak ise çok eğlenceli ve lüks bir şey" dedi. Kural'ın babası 'Fırtına Faruk'u canlandıran Cengiz Bozkurt, "Çekimlerin yapıldığı Çorum halkına, Kargılılar, Hacıhamzalılara Osmancıklılara teşekkür ederiz. Bizi kendilerinden gördüler" dedi.