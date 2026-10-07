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Giriş Tarihi: 7.10.2026

'Bir parçam yok oldu'

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’Bir parçam yok oldu’
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Uzun zamandır hem mesleğinden hem de İstanbul'dan uzak bir yaşam süren oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Ağabeyi Ahmet Uğurlu'nun vefatının ardından kendisini geri çektiğini söyleyen Uğurlu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Abimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim." Uzun süredir Bodrum'da yaşadığını belirten oyuncu, "Küçük bir yuvam var. Bodrum'un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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'Bir parçam yok oldu'
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