‘Bir yıl içinde iki kez babaanne oldunuz tebrikler’

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasıyla ilgili son nokta konuldu! F.D. isimli kadın, Uzay adını taşıyan oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Adli Tıp Kurumu ise yapılan DNA testi sonucu "Babası yüzde 99.9 Hacı Sabancı" demişti.

KARAR KESİNLEŞTİ

ANCAK Sabancı test sonucuna itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 16. Aile Mahkemesi, küçük Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti.

Bu gelişme üzerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya sosyal medyadan esprili kutlama mesajları geldi. O mesajlardan bazıları: "Tebrikler nur topu gibi bir torununuz daha oldu!", "Tebrikler Arzu Hanım. Bir yıl içinde ikinci kez babaanne oldunuz!"