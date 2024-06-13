Bir Zamanlar Çukurova’nın final bölümü İtalya’da rekor kırdı

Atv'nin dört sezon boyunca reyting rekorları kıran dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan büyük finaliyle İtalya'yı ekran başına kilitledi. İtalya'da 'Terra Amara' ismiyle Access Time ve Canale 5 kanallarında 2022 yılından beri hem gündüz kuşağında hem de prime-time'da izleyiciyle buluşan dizinin büyük finali, prime-time'da yüzde 18.2, gece geç saatlerde ise yüzde 19.83 izlenme payı aldı. 'Terra Amara'nın' büyük finali aldığı bu yüksek izlenme payıyla; yeni bir başarıya daha imza attı.