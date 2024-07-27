Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde 18 Bölge Kan Merkezi, 69 Kan Bağış Merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, ülkemizin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasını yürütüyor.Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Altan Gördüm, Emir-Ceren Benderlioğlu, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu. Balçın, "Kan vermek çok kolay ama kan bulmak çok zor. İnsan başına gelince daha iyi anlıyor. Benim de böyle bir deneyimim oldu ve o zaman öğrendim ki aslında bütün kanlar Kızılay'dan hastanelere yollanıyor.Kızılay'a bağış yapmak işte bu yüzden çok önemli" diye konuştu. Emir ve Ceren Benderlioğlu çifti ise "Yaz aylarında kan verme oranları ciddi oranda düşüyor. Bu, pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Yaz tatiline çıkmadan en yakınındaki Kızılay Kan Merkezi'ne git ve bağışını yap" dedi.