’Birbirimizin hayatına imza attık’

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Yeni evli Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, bir festivalde konser öncesi gazetecilerle sohbet etti. Düvenci, "Arkadaşlarımızla çok güzel, küçük bir kutlama yaptık. Her şey çok yolunda" dedi. Nikâhın ardından hızla işlerine döndüklerini anlatan oyuncu, "İş, yüksek lisans ve çocukların okulları derken hayat aynı hızla devam ediyor" diye konuştu. Mete ise "Evlendik, çok mutlu olduk. Birbirimizin hayatına imza atmış olduk. Ardından yeniden aynı tempoya döndük" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.