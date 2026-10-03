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Giriş Tarihi: 3.10.2026 13:47 Son Güncelleme: 3.10.2026 14:00

Biri aşka kapılarını kapattı, öteki adeta yeniden doğdu! Yılların aşk hikayesi nasıl bitti?

Hollywood'un en gözde çiftlerinden biriyken yollarını ayıran ünlü yıldız, aşka kapılarını tamamen kapattı mı? Boşanmanın ardından sessizliğini bozan efsanevi aktörün son açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü! Gözler şimdi, şok edici Shakira iddialarına ve dünyaca ünlü ismin şaşırtıcı itiraflarına çevrildi.

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Biri aşka kapılarını kapattı, öteki adeta yeniden doğdu! Yılların aşk hikayesi nasıl bitti?
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Jennifer Lopez ile 2025 yılının Ocak ayında iki yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandıran 54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca hayranı, boşanmanın ardından efsanevi yıldızın nasıl bir yol izleyeceğini büyük bir ilgiyle takip ediyordu.

Ünlü aktör, şu sıralar yeni bir ilişki arayışında olmadığını ve hayatında yeni bir sayfa açtığını net bir şekilde dile getirdi. Hayatındaki bu yeni dönemi anlatan Affleck, tüm odak noktasının sadece işi ve çocukları olduğunu vurgulayarak son günlerin en çok konuşulan magazin konularından birine imza attı.

AŞK HAYATI DEĞİL, AİLESİ VE KARİYERİ ÖN PLANDA

Entertainment Tonight'a konuşan Ben Affleck, romantik ilişkilerin şu anda hayatında "büyük bir öncelik" taşımadığını ifade etti. Boşanmanın ardından "iyi bir yerde" olduğunu ve ne istediğini çok iyi bildiğini belirten başarılı oyuncunun hayatındaki en büyük hedefleri şu şekilde sıralandı:

  • Çocuklarına Adanmışlık: Eski eşi aktris Jennifer Garner'dan olan çocukları Violet (20), Fin (17) ve Samuel (14) ile daha fazla vakit geçirmek ve onların her anında yanında olmak.
  • Kariyer Hedefleri: Oldukça sevdiği sinema sektörüne, işine ve yeni projelere kesintisiz bir şekilde odaklanmak.
  • Huzur Arayışı: Hayattaki en önemli iki şeye aynı anda tam anlamıyla sahip olamayacağını kabullenip enerjisini sadece çocuklarına ve sevdiği işe vermek.
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Affleck, "Çok çalışıyorum, çocuklarımı görüyorum ve hayatta başka bir şeye pek yer kalmıyor. Sürekli bir arayış içinde oradan oraya koşturmuyorum," diyerek yeni yaşam tarzını özetledi. Hayatın getireceği maceralara açık olduğunu ancak hiçbir şeyin peşinden koşmadığını da sözlerine ekledi.

SHAKİRA DEDİKODULARINA SERT BİR DİLLE SON NOKTA!

Geçtiğimiz günlerde 'The View' programının sunucusu Ana Navarro'nun, aktörü 49 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ile tanıştırmaya çalıştığına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Ancak Affleck, kendisiyle hiç tanışmadığını belirttiği Navarro'nun bu iddialarını kesin bir dille yalanladı:

Söylentileri ilk kez muhabirlerden duyduğunu belirten yıldız, "Yemin ederim, hayatım boyunca böyle bir şey işitmedim," dedi.

Bekar erkekler hakkında sürekli asılsız dedikodu üretildiğine dikkat çeken aktör, "İnsanlar sadece dedikodu yapıyor ve bir şeyler uyduruluyor," ifadelerini kullandı.

Kimsenin kendisini birileriyle tanıştırmaya (çöpçatanlık yapmaya) çalışmadığını ve bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

JENNİFER LOPEZ KENDİ "MUTLU DÖNEMİ"NİN TADINI ÇIKARIYOR

Sadece Ben Affleck değil, 57 yaşındaki eski eşi Jennifer Lopez de boşanma sonrası hayatından son derece memnun. Nightline programına verdiği ve büyük yankı uyandıran röportajda Lopez, şu andaki ruh halini ve hislerini şu sözlerle paylaştı:

  • Özgürlük Hissi: "Mutlu dönemimdeyim. Hayatımda ilk kez özgür ve kendi başıma olduğumu hissediyorum. Bu inanılmaz derecede iyi hissettiriyor."
  • Kendi Ayakları Üzerinde Durmak: "20'li yaşlarımın başından beri hep hayatımda bir erkek oldu. Artık kontrolün bende olmadığını hissettiğim o dönemler geride kaldı."
  • Öz Şefkat: "Artık kendime çok daha fazla güveniyor, kendimi acımasızca eleştirmek veya birilerine kanıtlamaya çalışmak yerine kendime değer veriyorum."

Her iki dünya yıldızı da evliliklerini noktaladıktan sonra kendi içsel huzurlarını bulmuş görünüyor. Geleceğin onlara ne getireceği bilinmezken, Hollywood'un eski rüya çifti hayatın getireceği yeni maceralara açık ancak şimdilik kendi bağımsız alanlarında son derece mutlu bir tablo çiziyor.

"Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş..." Ben Affleck'ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Biri aşka kapılarını kapattı, öteki adeta yeniden doğdu! Yılların aşk hikayesi nasıl bitti?
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