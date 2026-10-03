Biri aşka kapılarını kapattı, öteki adeta yeniden doğdu! Yılların aşk hikayesi nasıl bitti?

Jennifer Lopez ile 2025 yılının Ocak ayında iki yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandıran 54 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Milyonlarca hayranı, boşanmanın ardından efsanevi yıldızın nasıl bir yol izleyeceğini büyük bir ilgiyle takip ediyordu.
Ünlü aktör, şu sıralar yeni bir ilişki arayışında olmadığını ve hayatında yeni bir sayfa açtığını net bir şekilde dile getirdi. Hayatındaki bu yeni dönemi anlatan Affleck, tüm odak noktasının sadece işi ve çocukları olduğunu vurgulayarak son günlerin en çok konuşulan magazin konularından birine imza attı.
AŞK HAYATI DEĞİL, AİLESİ VE KARİYERİ ÖN PLANDA
Entertainment Tonight'a konuşan Ben Affleck, romantik ilişkilerin şu anda hayatında "büyük bir öncelik" taşımadığını ifade etti. Boşanmanın ardından "iyi bir yerde" olduğunu ve ne istediğini çok iyi bildiğini belirten başarılı oyuncunun hayatındaki en büyük hedefleri şu şekilde sıralandı:
Affleck, "Çok çalışıyorum, çocuklarımı görüyorum ve hayatta başka bir şeye pek yer kalmıyor. Sürekli bir arayış içinde oradan oraya koşturmuyorum," diyerek yeni yaşam tarzını özetledi. Hayatın getireceği maceralara açık olduğunu ancak hiçbir şeyin peşinden koşmadığını da sözlerine ekledi.
SHAKİRA DEDİKODULARINA SERT BİR DİLLE SON NOKTA!
Geçtiğimiz günlerde 'The View' programının sunucusu Ana Navarro'nun, aktörü 49 yaşındaki dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira ile tanıştırmaya çalıştığına dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Ancak Affleck, kendisiyle hiç tanışmadığını belirttiği Navarro'nun bu iddialarını kesin bir dille yalanladı:
Söylentileri ilk kez muhabirlerden duyduğunu belirten yıldız, "Yemin ederim, hayatım boyunca böyle bir şey işitmedim," dedi.
Bekar erkekler hakkında sürekli asılsız dedikodu üretildiğine dikkat çeken aktör, "İnsanlar sadece dedikodu yapıyor ve bir şeyler uyduruluyor," ifadelerini kullandı.
Kimsenin kendisini birileriyle tanıştırmaya (çöpçatanlık yapmaya) çalışmadığını ve bu haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.
JENNİFER LOPEZ KENDİ "MUTLU DÖNEMİ"NİN TADINI ÇIKARIYOR
Sadece Ben Affleck değil, 57 yaşındaki eski eşi Jennifer Lopez de boşanma sonrası hayatından son derece memnun. Nightline programına verdiği ve büyük yankı uyandıran röportajda Lopez, şu andaki ruh halini ve hislerini şu sözlerle paylaştı:
Her iki dünya yıldızı da evliliklerini noktaladıktan sonra kendi içsel huzurlarını bulmuş görünüyor. Geleceğin onlara ne getireceği bilinmezken, Hollywood'un eski rüya çifti hayatın getireceği yeni maceralara açık ancak şimdilik kendi bağımsız alanlarında son derece mutlu bir tablo çiziyor.