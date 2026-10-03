Biri aşka kapılarını kapattı, öteki adeta yeniden doğdu! Yılların aşk hikayesi nasıl bitti?

Ünlü aktör, şu sıralar yeni bir ilişki arayışında olmadığını ve hayatında yeni bir sayfa açtığını net bir şekilde dile getirdi. Hayatındaki bu yeni dönemi anlatan Affleck, tüm odak noktasının sadece işi ve çocukları olduğunu vurgulayarak son günlerin en çok konuşulan magazin konularından birine imza attı.