"Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş..." Ben Affleck'ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Bu mektupları okumanın kendisi için oldukça sarsıcı bir deneyim olduğunu belirten aktör, annesinin bir zamanlar hayalleri olan, gelecekte ne yapacağını bilmeyen genç bir kadın olduğu döneme tanıklık etti. Sosyal hizmet uzmanı ya da öğretmen olma hayalleri kuran annesinin, kendisinden bağımsız otuz yıllık koskoca bir hayatı olduğunu fark etmesi, Affleck'i derinden etkiledi.