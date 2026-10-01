"Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş..." Ben Affleck'ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Oscarlı aktör Ben Affleck, hayatının en zorlu ve acı dolu süreçlerinden birinden geçiyor. Ünlü yıldız, Kerry Washington'ın sunduğu popüler "Street You Grew Up On" (Büyüdüğün Sokak) adlı podcast programına konuk olarak, ebeveynlerinin vefatı hakkında sessizliğini bozdu. Affleck'in babası Tim Affleck nisan ayında hayata veda ederken, annesi Chris Affleck ise haziran ayında pankreas kanserine yenik düşmüştü. Annesinin, torununun lise mezuniyetini gördükten sadece iki gün sonra yaşamını yitirmesi ise ailenin acısını daha da katladı.