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Giriş Tarihi: 01.10.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 16:03

"Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş..." Ben Affleck'ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki Oscarlı aktör Ben Affleck, hayatının en zorlu ve acı dolu süreçlerinden birinden geçiyor. Ünlü yıldız, Kerry Washington'ın sunduğu popüler "Street You Grew Up On" (Büyüdüğün Sokak) adlı podcast programına konuk olarak, ebeveynlerinin vefatı hakkında sessizliğini bozdu. Affleck'in babası Tim Affleck nisan ayında hayata veda ederken, annesi Chris Affleck ise haziran ayında pankreas kanserine yenik düşmüştü. Annesinin, torununun lise mezuniyetini gördükten sadece iki gün sonra yaşamını yitirmesi ise ailenin acısını daha da katladı.

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Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Hem annesini hem de babasını bu kadar kısa sürede kaybetmenin yarattığı büyük yıkımdan bahseden başarılı oyuncu, bu kaybın kendisini geçmişiyle yüzleşmeye ittiğini belirtti.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

"Annem ve babam yeni öldü. İkisi de. Biri nisanda, diğeri haziranda," diyen Affleck, bu durumun oldukça sarsıcı olduğunu ve kendi çocukluğunu çok daha farklı şekillerde, yeniden düşünmesine yol açtığını ifade etti.

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Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

ESKİ MEKTUPLAR VE ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER

Geçmişe doğru yaptığı bu duygusal yolculukta Affleck, annesinin evlenip çocuk sahibi olmadan çok önce kendi anne-babasına yazdığı eski mektupları bulup okuduğunu açıkladı.

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Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Bu mektupları okumanın kendisi için oldukça sarsıcı bir deneyim olduğunu belirten aktör, annesinin bir zamanlar hayalleri olan, gelecekte ne yapacağını bilmeyen genç bir kadın olduğu döneme tanıklık etti. Sosyal hizmet uzmanı ya da öğretmen olma hayalleri kuran annesinin, kendisinden bağımsız otuz yıllık koskoca bir hayatı olduğunu fark etmesi, Affleck'i derinden etkiledi.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

"ANNEMİN YAPTIĞI BÜYÜK FEDAKARLIKLARI YENİ ANLIYORUM"

Ben Affleck, kendisi ve yine ünlü bir oyuncu olan kardeşi Casey Affleck'i büyütürken annesi Chris'in ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını ancak şimdi anladığını itiraf etti.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Devlet okulunda öğretmenlik yapan annesinin çok sıkı çalıştığını, okuldan sonra bile saatlerce eve gelemediğini belirten aktör, "Eve gelip her şeyi tek başına yapardı. Biz ise dışarıda oynamak isteyen, şikayet eden, başa çıkması zor çocuklardık" sözleriyle o günleri yâd etti.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

Annesinin çabalarını o dönemler ne kadar hafife aldığını fark eden Affleck, şimdi kendi çocukları Violet (20), Fin (17) ve Samuel'in (14) de kendisini benzer bir sevgi dolu güvenle hafife almasını umduğunu dile getirdi.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

"BOŞANDIKLARINDA GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLMUŞTUM"

Söyleşinin en dikkat çekici kısımlarından biri ise Affleck'in ebeveynlerinin evliliğine ve zorlu boşanma sürecine dair yaptığı itiraflardı. Babası Tim'in yıllarca alkolizmle mücadele ettiğini ve bu durumun evde her şeyi kötüleştirdiğini anlatan yıldız oyuncu, babasının o dönem iş bulamadığını, sürekli içtiğini ve çok öfkeli biri olduğunu belirtti.

Bizim için kendi hayatından vazgeçmiş... Ben Affleck’ten gözyaşlarına boğan anne itirafı!

"Annem mutluluğu ve sevgiyi hak ediyordu" diyen Affleck, anne ve babası nihayet boşandığında henüz 11 yaşında olduğunu ve bu karara "çok sevindiğini" itiraf etti. Boşanmanın ardından Massachusetts'te anneleri tarafından büyütülen iki kardeş, yıllar sonra babaları tedavi olup alkolü bıraktıktan sonra onunla ilişkilerini yeniden düzeltmişti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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