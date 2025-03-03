‘Birlikte sesimiz daha güçlü’

97. Oscar Ödülleri, Los Angeles'ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstlendiği gecede İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel 'No Other Land', En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu. Adra, belgeselin Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı acıyı ve direnişini anlattığını belirterek, "Başka Bir Ülke Yok onlarca yıldır katlandığımız ve hala direndiğimiz acı gerçekliği yansıtıyor" dedi.

'KIZIM YAŞAMASIN'

Kısa bir süre önce baba olduğunu belirten Adra, "Kızımın, benim yaşadığım hayatı yaşamamasını umuyorum" dedi. Filmin, Filistin halkının uzun yıllardır maruz kaldığı acıyı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adra, "Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



HOLOKOST FİLMİ BOŞ GEÇMEDİ

Gecede 'Anora' filmi; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere toplam beş ödül kazandı. The Brutalist filmi de üç Oscar aldı. Adrien Brody bu filmdeki rolüyle filmiyle ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. 'Anora' filminin başrol oyuncusu Mikey Madison, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.