Bitmeyen partiler komşuları bezdirdi

Sanat ve sosyete dünyasının gözde semti İstanbul Bebek'te, günlerdir GÜNAYDIN'ın manşeti konuşuluyor. İşadamı Fırat Yiğit'in, kiracısı Murat Sönmez'e 2 milyon lira hava parası ödeyerek evini boşaltmaya çalışmasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.İşadamının evini sadece daha fazla para için değil, apartman yönetiminden gelen yoğun baskı nedeniyle boşaltmaya çalıştığı öğrenildi. İddiaya göre tekstilci Murat Sönmez, Boğaz'a nazır daireyi resmen gece kulübüne çevirmiş.BİTİP tükenmek bilmeyen kalabalık partilerden sıkılan apartman sakinlerinin, yöneticiye sürekli şikayette bulunduğu söyleniyor. Toplanan apartman yönetiminin defalarca zabıt tuttuğu ve kiracı Sönmez'e ihtarname çektiği ortaya çıktı.O ihtarnamelerde kiracı Sönmez'in çoğu günler 20-30 kişilik partiler düzenlediği, eve gelen içkili şahısların diğer daire sakinlerini rahatsız ettiği, defalarca polise şikayette bulunulduğu, buna rağmen durumun değişmediği belirtiliyor.