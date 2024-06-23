‘Biz 3 top dondurma parasına pazar çantası dolduruyoruz’

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Bodrum tarihi günler yaşıyor. Dokuz günlük bayram tatilinde milyon nüfusa ulaşan Bodrum'da, fiyatlar tavan yaptı. 1 top dondurma Yalıkavak Marina'da 175 TL'den satılıyor. Yani üç top dondurma 525 lira... Yaz başında 900 TL olan lahmacun fiyatları ise bayram sonrası güncellenerek 1250 TL'ye çıktı.Bunun yanı sıra Turgutreis'teki halk pazarında ise fiyatlar gayet makul. Meyve ve sebze fiyatları 20-100 TL arasında değişiyor. Bodrum'un yerli halkı ve yazlık evleri olanlar bu durumdan çok memnun. "1 lahmacuna 1250 TL, 3 top dondurmaya 575 TL vereceğimize, o parayla pazar çantamızı doldururuz" diyorlar. Yani Bodrum'da herkes tatil yapabilir, yeter ki doğru adresler tercih edilsin.