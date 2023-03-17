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Giriş Tarihi: 18.3.2023

‘Biz çok güçlü bir ülkeyiz, hemen kenetlendik’

‘Biz çok güçlü bir ülkeyiz, hemen kenetlendik’
Nesrin Cavadzade, marka yüzü olduğu mücevher firmasının fuardaki standını ziyaret etti. Deprem felaketi hakkında konuşan oyuncu endişeli olduğunu dile getirdi: "Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Karanlık günleri birlikte aşacağız. Olabilecek İstanbul depremiyle alakalı endişe içerisindeyim. Ama bu kendim için değil ailem için. Umarım kalıcı çözümler atabiliriz. Geçen gün Kadıköy'de yerin 3 kat altında bir tiyatro oyununa gittim. İnanın aklıma sadece deprem geldi. Artık sürekli endişe duyuyorum."
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‘Biz çok güçlü bir ülkeyiz, hemen kenetlendik’
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