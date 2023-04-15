Biz yokluktan gelen kuşağız

Hülya Koçyiğit, her pazar yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, usta oyuncu İzzet Günay'ı konuk etti. "Bizim kuşak çok acılar çekti sayılır ama yine de anlatırken hep pembe günler diye anlatıyoruz. Fazla şikayetimiz yok ama bir yokluktan gelen bir kuşağız'' diyen usta oyuncu İzzet Günay, yeni neslin, yeni bir dünya peşinde olduğunun altını çizdi. Yeni sinemacıları çok şanslı bulduğunu ifade eden Günay, "Bizim yaptığımız sinemaya çok şey borçlular, size çok şey borçluyuz diyerek de bunu ifade ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Biz o devri yaşamasaydık, onlar bu devri yaşayacaktı. Bu yüzden ben çok şanslı buluyorum onları. Sinemaya asılsınlar, meslek edinsinler ama kendilerini geliştirmek için de çaba sarf etsinler. Hayata bir kere geliniyor ve o hayatı yüceltmek için iyi yaşamanın yollarını bulmaları gerekiyor'' dedi.