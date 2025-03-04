‘Bizim yeni projemiz bebeğimiz’

Geçtiğimizaylarda anne-baba olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, önceki gün bir davete katıldı. Yeni projeleri merak edilen çift, bu konuda esprili bir açıklama yaptı: "Bizim yeni projemiz bugün evde. En büyük proje o. İtina ile bebeğimizi büyütüyoruz. Her hafta yeni bölüm." Karı-koca "Bakıcı ihtiyacınız var mı?" sorusuna "Hayır, yok. Annelerimiz var yanımızda. Bence çok iyi gidiyoruz, bebeğimiz de çok uysal bizim" diye cevap verdi. Oktay, bebekten sonra değişen hayatıyla ilgili ise "Bebekten önce ve sonra olarak ikiye ayrılabilir. Dünyanın en güzel duygusu çocuk sahibi olmak ama beraberinde kaygıyı da getiriyor. Ruhen bile değişiyor insan, sorumluluk çok artıyor" diye konuştu.