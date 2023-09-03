Şarkıcı Simge böcekten korktu klarnetçiye sığındı

Şarkıcı Simge, Alaçatı'da çıktığı sahnesinde gecenin ilk yarısı Türkçe pop çalışmalarına yer verdi. Bir ara şarkı söylerken sahneye gelen bir böceği görünce yer değiştirip klarnetçisinin yanına sığınan ünlü popçu, "Böcek korkumu bir türlü yenemedim. Çocukluğumdan beri yıllarca ormanlarda kamp yapan birisi olarak hâlâ alışamadım böceklere. Nerede görsem koşarak kaçıyorum" açıklamasını yaptı. Gecenin ikinci yarısında arabesk parçalara geçiş yapan Sağın, "Arabesk saatim geldi" diyerek dinleyicilere damardan şarkılar söyledi.