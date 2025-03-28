Bodrum’a değil Afrika’ya gidiyorlar

ErkanPetekkaya, önceki gün Arnavutköy'de demirli teknesinde görüntülendi. Teknesinde dinlenmeye geldiğini belirten oyuncu, "Tekne Göcek'teydi, oradan getirdim. Birazdan denize açılacağım, sahil turu yapacağım. Denizde olmayı seviyorum" dedi. Eşi Didem Petekkaya ile seyahat alışkanlıklarını da anlatan oyuncu, şöyle konuştu: "İkimiz de daha sakin yerleri seviyoruz. Afrika'ya safariye gidiyoruz fırsat buldukça. Mesela Barcelona'yı ilk kez 4 ay önce gördüm gemi seyahatinde. 40 ülke gezdim ama oraya gitmemiştim. Tropik bölgelerde kabilelerin içine giriyoruz. Orası bambaşka bir dünya. Orada kafeste olan biziz, yırtıcı hayvanlar serbest. Daha diri oluyorsunuz oralarda." Safari turları hakkında da konuşan Petekkaya, "Afrika'daki aslanlar hayvanat bahçelerindeki gibi değiller, gözlerine bile bakamıyorsunuz. Vahşi doğanın içinde olmak çok zevkli ama çok ciddi kurallar var. Biri çiğnendiğinde, bir anda ortadan kaybolabilirsiniz" dedi.