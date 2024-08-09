‘Bodrum’a hayran kaldım’

Türkiye'ningözde tatil beldesi Bodrum, dünyaca ünlü isimlerin radarında olmaya devam ediyor. Sezon başından beri dünya jet setini ve dünyaca ünlü sanatçıları ağılayan Bodrum, doğası ve eşsiz güzellikleriyle ilgi çekiyor.Ünlü Rus manken ve oyuncu Daria Konolova da Bodrum'da tatil yapmayı tercih eden yıldızlardan. Ünlü manken, önceki gün 3 kızıyla birlikte Türkbükü'ndeki lüks otele geldi. Bodrum'a hayran kaldığını söyleyen ünlü model, gündüz saatlerinde kızlarıyla birlikte tekne turu yaptı. Aile hep birlikte güneşin ve denizi keyfini çıkardı.