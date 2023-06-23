Bodrum’da aşk başkadır

Oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz yıl rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolundan dönmüştü. Adı bir süredir Sıla Türkoğlu ile anılan Navruz, en sonunda yakayı ele verdi. İkili Bodrum koylarında tatilde görüntülendi.HADİSE, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bikinili görüntü vermemek için çaba gösteren şarkıcı oturduğu locanın perdelerini kapattırdı ve gün boyunca da locasından çıkmadı.İREM Helvacıoğlu Bodrum tatilinde güneş ve deniz keyfi yapmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu önceki gün kimi zaman iskelede dinlenerek kimi zaman da denize girerek vakit geçirdi.GÜLSIM Ali, Bodrum tatiline devam ediyor. Sezon yorgunluğunu atmak için Ege'ye koşan oyuncu günün büyük bölümünü telefon konuşmasıyla geçirdi.İVANA Sert, eşi Sezer Dermenci ile tatil için Yunanistan'a gitti. Sert eşiyle aşk pozları verdi.DÜNYACA ünlü model Tülin Şahin tatil için rotasını Göcek'e çevirdi. Şahin sürat teknesinin dümenine geçerek şapkası ile kaptan pozu verdi.EDA Taşpınar Mikanos'ta tatiline devam ediyor. Köpeği ile dans eden Taşpınar'ın bir hayli neşeli olduğu görüldü.ATV ekranlarının sevilen Ateş Kuşları dizisinin Ali'si ünlü oyuncu Görkem Sevindik, geçirdiği motosiklet kazası sonrası soluğu Bodrum'da aldı. Kolu alçıda olan oyuncu şezlong başında poz verdi.EMEL Yıldırım tatil sezonunu açtı. Bodrum'da görüntülenen Yıldırım giydiği kombinlerle adeta podyumda gibiydi.MÜZIK dünyasının ünlü isimleri Fatih Erkoç ile Sinan Erkoç yıllardır Bodrum'da yaşıyor. Sinan Erkoç'un eşi Arzu Erkoç, önceki gün ilçede Müziğin Dili adlı bir sergi açtı. Serginin açılış kurdelesini ise Fatih Erkoç kesti.