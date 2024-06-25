Bodrum’da bayramın faturası 7 bin 800 ton çöp

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist Bodrum'a akın etti. Arife günü 250 bin araç girişinin olduğu ilçenin nüfusu milyonu aştı. Nüfus patlamasıyla birlikte zaten altyapı sıkıntıları yaşayan Bodrum çöplüğe döndü. Bayramı Bodrum'da geçiren yerli turistin geride 7 bin 800 ton çöp bıraktığı öğrenildi. Çöpleri sahillere atan vatandaşlar 'pes' dedirtti. Özellikle Gümbet Plajı'nda, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöpler dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan bayramda yaklaşık 3 milyon 500 bin yerli turisti ağırlayan Muğla'da trafik ekipleri havadan ve karadan denetimlerini sürdürdü. 14-22 Haziran tarihleri arasında 39 bin 759 araç denetlenirken, bu araçlardan 10 bin 520'sine cezai işlem uygulandı. 10 bin 520 araca trafik kanununun değişik maddelerine ihlalden toplam 23 milyon 943 bin 961 TL para cezası uygulanırken, 161 sürücü belgesine el konuldu.