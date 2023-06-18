Bodrum’da hayat güzel

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte birçok ünlü, soluğu Bodrum'da aldı. Deniz ve güneşin tadını çıkarmaya başlayan magazin dünyasının tanınmış isimleri, önceki akşam da Yalıkavak'ta yapılan bir partiye katıldı.Birbirinden şık kombinlerle partide boy gösteren ünlüler, gece boyunca fotoğraflar, selfieler çekerek, dans ederek eğlendi, bol bol sosyal medyada paylaşımda bulundular. Partiye katılanlar arasında Hazal Turasan, Sinem Ünsal, Hande Doğandemir, Yiğit Kirazcı, Serkan Çayoğlu, Özge Gürel de vardı.