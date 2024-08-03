Bodrum’dan Sharon Stone geçti

Altın Küre Uluslararası İkon Ödül töreni Bodrum'da gerçekleşti. Uluslararası eğlence sektörünü tanımak isteyen Altın Küre dünyanın farklı merkezlerinde sektörü takdir etmek için Uluslararası İkon Ödülünü farklı bir ülkede sundu. Hayırseverlik çalışmaları sebebiyle ödüllendirilen Sharon Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum.Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı" dedi. Altın Küre Yönetim Kurulu Başkanı Helen Hoehne ise "Sharon Stone'un muazzam boyutlardaki hayırsever katkıları ve sinemaya katkıları onu bu ilk ödül için bariz bir seçim haline getirdi" diye konuştu. Stone da daha önceBodrum'a geldiğini hatırlatarak, "Bu kadar güzel olduğunun farkında değildim" dedi. Mert Aygün'ün ev sahipliği yaptığı etkinliğin sunuculuğunu Kerem Bürsin ve Büşra Pekin üstlendi. Davete Özcan Deniz, Nesrin Cevadzade, Yasemin Allen, Burak Yörük ve Burak Sevinç gibi ünlü isimler katıldı.