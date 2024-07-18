Bodrum’dan vazgeçemeyenler

KUMSALDAKİ ÇÖPLERİ ELİYLE TOPLADI
Eski Türkiye güzeli Arzum Onan, Bodrum'da görüntülendi. Turgutreis'te bir otelin plajında keyif yapan Onan'ın deniz çıkışı kumsaldaki çöpleri elleriyle toplaması dikkat çekti.
YAĞMUR'UN TELEFON TRAFİĞİ
OYUNCU Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da dinleniyor. Yeni sezona hazırlanan Tanrısevsin, bütün günü telefon görüşmeleri yaparak geçirdi.
ASLIHAN SICAK DENİZ SEVİYOR
ARDA TURAN, eşi Aslıhan Turan ve çocuklarıyla Cennet koyundaki teknelerinde görüntülendi. Ayağını suya sokan Aslıhan Turan, soğuk olduğunu anlayınca denize girmekten vazgeçti.
FİLE BEKÇİMİZ YORGUNLUK ATIYOR
Avrupa şampiyonasında kalemizi koruyan Mert Günok, eşi ve çocuklarıyla birlikte Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın da kaldığı Bodrum'daki otelde tatil yapıyor. Önceki gün denize giren Günok ailesi tatilin keyfini çıkardı.