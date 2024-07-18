Bodrum’dan vazgeçemeyenler

Eski Türkiye güzeli Arzum Onan, Bodrum'da görüntülendi. Turgutreis'te bir otelin plajında keyif yapan Onan'ın deniz çıkışı kumsaldaki çöpleri elleriyle toplaması dikkat çekti.OYUNCU Yağmur Tanrısevsin, Bodrum'da dinleniyor. Yeni sezona hazırlanan Tanrısevsin, bütün günü telefon görüşmeleri yaparak geçirdi.ARDA TURAN, eşi Aslıhan Turan ve çocuklarıyla Cennet koyundaki teknelerinde görüntülendi. Ayağını suya sokan Aslıhan Turan, soğuk olduğunu anlayınca denize girmekten vazgeçti.Avrupa şampiyonasında kalemizi koruyan Mert Günok, eşi ve çocuklarıyla birlikte Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman'ın da kaldığı Bodrum'daki otelde tatil yapıyor. Önceki gün denize giren Günok ailesi tatilin keyfini çıkardı.