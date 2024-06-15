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Giriş Tarihi: 16.6.2024

‘Bodrum’u lekelemesinler Yunanistan ucuz mu?’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Bodrum’u lekelemesinler Yunanistan ucuz mu?’
Fedon, önceki gün oğlu Theo'nun kullandığı iki kişilik üzeri açık atv araçla Bodrum'da görüntülendi. Bodrum'un pahalı olmasıyla hakkındaki sorulara, "Ben bunu söylemekten bıktım. Bazı mekanlarda dört kişiye 1 milyon lira hesap geliyor. Gitme oraya. Belirli bir zümre var gidiyor, yiyor... Beach giriş 3 bin lira... Gitme oraya, git denize! Böyle mekanlar da var diye Bodrum'u pahalılıkla lekelemesinler. 'Yunanistan ucuz' diyorlar. Git Mykonos'a, git Santorini'ye aynı şey! Yunanistan nerede ucuz. Kim diyor ucuz diye? Ucuz mekanları da var, pahalısı da var" dedi.
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‘Bodrum’u lekelemesinler Yunanistan ucuz mu?’
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