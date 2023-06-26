Boğaz’da Türkmen rüzgarı esti

Şarkıcı Gökhan Türkmen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Türkmen, biletleri günler öncesinden tükenen konserde müzisyen arkadaşları ve sürprizleri ile hem göze hem de kulağa hitap etti. 'Aşk Lazım', 'Sen İstanbulsun', 'Büyük İnsan', 'Çatı Katı', 'Taş, Mahşer' gibi hitlerini peş peşe seslendiren Türkmen'e, dev seyirci korosu eşlik etti. Konserin ilk yarısı büyük bir coşkuyla geçti. İkinci yarıda ise Türkmen, ölüme elinde gitarı ile sahneye çıktı ve hem çaldı, hem de söyledi. Şarkıcı, gecenin kapanışını 'Dene' şarkısı ve konserlerinden yalnız bırakmayan seyircisinin alkışlarıyla tamamladı. Türkmen, kariyerinin 15'inci yılı için özel bir sürpriz hazırladığını da söyledi.