Boğaz’ı yüzerek geçti

Oyuncu Özlem Öçalmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünde eşi ve iki arkadaşıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda yüzerek Asya'dan Avrupa'ya 42 dakikada geçti.Unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade eden ve akıntıyla da mücadele ettiklerini kaydeden Öçalmaz, "Benim için gerçekten çok sıra dışı bir deneyimdi. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutladığımız bir günde bu özel deneyimi yaşamak ayrı bir gurur ve mutluluk yaşattı. Doğup büyüdüğüm Anadolu Kavağı'ndaki evimden hep izlediğim Rumeli Kavağı'na yüzerek ulaşmak heyecan vericiydi" diye konuştu.