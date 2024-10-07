‘Boks tam bir stres giderici’

DUA Lipa, herkesin tanıdığı bir dünya yıldızı. Şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Lipa'nın düzgün fiziğinin sırrı da merak ediliyor. Lipa'nın fit vücudunun sırrı; yüksek yoğunluklu egzersizler, yürüyüşler, pilates ve boks gibi çeşitli egzersizleri bir araya getirmesinde saklı. Her gün 15 dakika da kardiyo antrenmanı yapan şarkıcı, "Boş zamanlarımda boks yapıyorum. Bunu sadece zihnimi temizlemek için yapmayı seviyorum. Gerçekten keyif alıyorum. Tüm vücudu da çalıştıran bir spor. Harika bir stres giderici" dedi.Dua Lipa, kahvaltıda yumurtayı tercih ediyor. Sanatçı, diyetine eklediği çeşitli meyvelerle sağlıklı beslenmeyi de seviyor. Antrenmanlarından önce kaju ezmesi ve bir muz, öğle yemeğinde ise bol sebzeli tavuk salatası ve soğuk meyve suyu tüketiyor.