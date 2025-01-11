Bol ödüllü filmden özel gösterim

Umut Evirgen'in yönetmenliğini yaptığı, Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Necip Memili'nin başrollerini paylaştığı 'Annesinin Kuzusu' filmi için cuma akşamı Beyoğlu Atlas Sineması'nda özel bir gösterim gerçekleşti. Gösterimin ardından oyuncularla yapılan söyleşiye Nurgül Yeşilçay moderatörlük yaptı. 'Annesinin Kuzusu'nun özel gösterimine Alina Boz, Doğukan Güngör, Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel, Defne Samyeli, Berna Öztürk, Bilge Öztürk, Tamer Yılmaz, Burak Çelik ve Aslıhan Karalar gibi isimler katıldı.