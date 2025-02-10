Bolton konserini iptal etti

'lıyılların ünlü şarkıcı ve söz yazarı Michael Bolton, kanserle mücadele ederken geçirdiği beyin ameliyatından sonra tam olarak iyileşemedi. 71 yaşındaki ünlü sanatçının sağlığına kavuştuktan sonra ilk olarak 5 Temmuz'da Londra'daki 20 bin seyirci kapasiteli O2 Arena'da sahne alması planlanmıştı. Ancak ameliyat sonrası tam olarak iyileşemeyen ünlü isim, temmuz ayında vereceği konseri iptal etmek zorunda kaldı. Bolton paylaşımında "Hepiniz bu konseri ne kadar sabırsızlıkla beklediğimi biliyorsunuz, ama ameliyattan sonra iyileşmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.