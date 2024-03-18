Boşanırken kadının hakkını gasp etmeyin

PROF.Dr. Nihat Hatipoğlu ile sahur programında yine merak edilen sorular yanıt buldu. Hatipoğlu, boşanma aşamasında çiftler arasında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna değindi. Eşler arasında en büyük kavga sebebinin mal paylaşımı konusu olduğunu belirten Hatipoğlu, bu sürecin sağduyuyla atlatılması gerektiğini vurguladı.HATİPOĞLU, konuyla ilgili şunları söyledi: "Karı-koca arasında mal ayrılığı esastır. Boşanmada kadın kendi malını ve mihrini (erkeğin vermeyi taahhüt ettiği mal) alır. Mihr kadının hakkıdır, erkek vermek zorundadır. Bu bir apartman da olabilir, bir ev de, bilezik de... Boşanırken kadının hakları gasp edilmemelidir. Belgelerle hangi eşyayı aldığını ispat eden taraf, o eşyaları alabilir."