Boykota sert çıktılar

Sahnede yerli ve milli değerleri ön plana çıkaran, 28 Şubat süreci ve Filistin meselesini anlatan oyunlar sergileyen Tiyatro Ankebut, bu yıl perde açamamış ve bu olay günlerce konuşulmuştu. CHP'li belediyelerin sessiz kalması ile gündeme gelen, bünyesinde Kamil Özkaynak başta olmak üzere genç oyuncuları bulunduran tiyatro oluşumunun kurucusu Nurdan Albamya İnce; CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na sert çıktı. Nurdan Albamya İnce, "Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra İBB'de düşüncesinden dolayı onlarca oyuncu, dramaturg görevinden edildi. Birçok tiyatro iflas etti. Onları neden görmediniz çünkü işinize geleni görüyorsunuz" dedi.