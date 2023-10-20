Böyle günlerde konser ve para lafı edilmez

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak 500 sivili öldürmesi üzerine bazı ülkeler milli yas ilan etti. Türkiye de Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile cumartesi günü güneşin batışına kadar 3 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Filistin'in acılarını paylaşmak adına ilan edilen milli yasın ardından konserler de ertelendi. Şarkıcı Zeynep Bastık, yas nedeniyle 20 Ekim'deki Harbiye konserinin ertelendiğini duyururken iptale tepki gösterdi: "Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı? Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan emekçilerle dolu büyük bir sektörüz.Bizim de ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum." AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise Bastık'ın açıklamalarına yönelik sosyal medyadan eleştirisini dile getirdi. İnan, "Duruş sahibi bir milletin sanatçısından beklenen o duruşa iştirak etmesidir. Filistin'in acılarına ortak olduğumuz bu anlamlı süreci kronik bir geçim sorununa dönüştürmek hem işgüzarlık hem de sanat bilmezliktir... Acılar paylaştıkça azalır ve biz milli bir duruş, kalbi bir sükût ve maşeri bir vicdanla gereğini yapıyor, sadece 3 gün boyunca toplu etkinliklere ara verebiliyoruz."